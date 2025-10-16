Оборонці Маріуполя навчаються у Львові, щоб допомагати іншим долати травму війни

Реклама

Про це повідомляє ГО "Серце Азовсталі" Ріната Ахметова, яка розвиває методологію ПТЗ в Україні та є партнером проєкту.

У програмі беруть участь семеро захисників, які брали участь в обороні Маріуполя та пережили російський полон. Вони вже пройшли власний шлях від виживання до відновлення і тепер готуються професійно підтримувати інших воїнів, цивільних та родини постраждалих.

«Наші учасники вчаться надавати кризову підтримку, опановують методи доказової психотерапії, консультування та ведення груп взаємопідтримки. Вони діляться власними історіями, досвідом відновлення та навичками самодопомоги — аби далі підтримувати інших. Усе це — частина більшої мети: створити спільноту фахівців, які пройшли через травму і знають, як допомагати іншим її долати. І, що важливо, робити це за принципом «рівний-рівному», - розповіла директорка ГО «Серце Азовсталі» Ксенія Сухова.

Ця ініціатива має стати основою для всеукраїнської мережі підтримки, яку планують масштабувати на ветеранів, родини зниклих безвісти та цивільних, постраждалих від війни. Адже посттравматичне зростання – це не лише про лікування, а про створення нових сенсів після пережитого.

Навчання триватиме кілька місяців і завершиться практичними сесіями. Після цього випускники зможуть працювати як інструктори першого контакту, наставники у ветеранських спільнотах та тренери груп підтримки.