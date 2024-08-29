Оборудка з квартирою: скільки коштує житло, яке конфіскували у начальника ТЦК, і як він його отримав

Окрім цієї оселі, Потерлевич не хотів втрачати права на отримання безоплатної квартири як для військовослужбовця.

Начальника Вінницького ТЦК та СП (Територіального центру комплектування та соціальної підтримки) Романа Потерлевича позбавили квартири у передмісті Вінниці. Вищий антикорупційний суд конфіскував житло вартістю 1,9 млн грн, а також оприлюднив подробиці придбання нерухомості за участі голови Вінницької обласної військової адміністрації (ОВА) Сергія Борзова.

Про це повідомили у пресслужбі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а також розповів журналіст Олег Новіков.

Подробиці оборудки з квартирою

"Вищий антикорупційний суд конфіскував квартиру вартістю 1,9 млн грн у начальника Вінницького ТЦК та СП Романа Потерлевича, визнавши її необґрунтованим активом", — йдеться у повідомленні.

Стало відомо. що житло було оформлене на його 64-річного батька — посадовця.

За даними слідства, квартира була придбана в новобудові передмістя Вінниці за ініціативи Романа Потерлевича, проте формально оформлена на його батька, що викликало підозру в правоохоронців через її сумнівні обставини.

Прокурор САП заявив, що гроші за квартиру не вносились, а реєстрація квартири на Миколу Потерлевича була лише формальністю, аби забезпечити її передавання Роману Потерлевичу без втрати ним права на отримання безоплатної квартири як військовослужбовця.

Власник житлового комплексу із цією квартирою, хотів подарувати 8 квартир військовослужбовцям. На прохання голови Вінницької обласної військової адміністрації (ОВА) Сергія Борзова одну з них віддали Роману Потерлевичу, але з умовою оформлення її на його батька.

"Це було зроблено для того, щоб Потерлевич не втратив права на отримання безкоштовного житла, яке йому могло бути надане за умовами його служби", — йдеться у повідомленні.

Від 2023 року квартира перебувала під арештом

САП подала цивільний позов до ВАКС щодо визнання цього активу необґрунтованим та його стягнення в дохід держави. У листопаді 2023 року Державне бюро розслідувань (ДБР) наклало арешт на цю квартиру, проте цього було недостатньо для конфіскації, тому САП продовжила роботу над цим випадком.

Зрештою, ВАКС підтримав позицію САП і ухвалив рішення про конфіскацію квартири. Цей кейс став черговим успішним прикладом використання механізму цивільної конфіскації в Україні. Цей механізм дозволяє у спрощеному порядку стягувати необґрунтовані активи посадовців, не чекаючи завершення довгого кримінального процесу.

Нагадаємо, в Україні вперше позбавили квартири 80-річну сепаратистку. Пенсіонерка закликала диктатора Путіна прийти та врятувати "бандерівську Україну" та підтримувала вподобайками ворожі дописи росіян.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "❗️ Перший випадок в Україні! 80-річну сепаратистку позбавили квартири у Вінниці".

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