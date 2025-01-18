Обов'язкова БЗВП у вишах: в Міноборони пояснили, чи можна буде відмовитись від проходження курсу

Базова загальна військова підготовка буде обов'язковою і для хлопців, і для дівчат, але обсяг курсу може бути різним.

З вересня 2025 року в усіх вишах України розпочнеться викладання обов’язкового для всіх студентів курсу "Базова загальна військова підготовка", який складатиметься з 300 годин теоретичних і практичних занять.

Про це повідомив заступник міністра оборони Сергій Мельник.

Вивчати БЗВП будуть починаючи з 2 курсу навчання. Теоретична частина курсу буде обовʼязковою і для чоловіків, і для жінок. Практичний курс обов'язково проходитимуть лише хлопці, а дівчата зможуть пройти його за власним бажанням і ставши на військовий облік.

"БЗВП є обов'язковою для всіх. І якщо студенти за якимось принципами, наприклад, не хочуть скласти іспит, чи отримали незадовільну оцінку, якщо вони відмовляються прийняти військову присягу, вони не зможуть в майбутньому проходити навчання в вищих навчальних закладах", – пояснив заступник міністра.

Він підкреслив, що люди, які пройшли БЗВП, але за законом не підлягають призову в особливий період (за віком, станом здоров'я, сімейними обставинами тощо), можуть бути мобілізовані лише за власним бажанням.

"Сьогодні кожен громадян України у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації повинен опанувати військову методику, військове навчання. Це в майбутньому принесе користь не тільки у військовій службі, якщо хтось долучиться до лав збройних сил, а також у цивільному житті", – наголосив Мельник.

Тому законом передбачено, що громадяни України, які не мають базової загальної військової підготовки, не зможуть працевлашуватися до органів державної служби, місцевих органів самоврядування та органів прокуратури.

"Я переконаний, що, наприклад, серед жінок буде багато охочих долучитися [до вивчення практичного курсу БЗВП – ред.], тому що базова військова підготовка розвіює туман невідомості, який є для багатьох людей. Все-таки військова служба – це щось таке загадково-незрозуміле, а зараз ще й овіяне російськими ІПСО. І відповідно люди цього бояться, а так у них буде вже чітке уявлення про те, що це таке", – зауважив заступник міністра оборони Сергій Мельник.

Нагадаємо, усі чоловіки 2025 року пройдуть базову військову підготовку. Спершу БЗВП пройдуть студенти, а потім і всі інші чоловіки віком від 18 до 25 років.

Читайте також: