Обов’язкова евакуація з Донеччини: перший потяг прибув до Кропивницького (фото)

У вівторок, 2 серпня, перший евакуаційни потяг з Донеччини прибув до Кропивницького. Серед евакуйованих жінки, діти, люди похилого віку, а також багато маломобільні мешканці.

Про це повідомила віце-прем’єр-міністрерка - міністрерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

"Усіх зустріли та розселили, всім допомогли. Дякую місцевим службам, міжнародним організаціям і волонтерам. Зразкова робота", - написала очільниця міністерства.

До слова, на переселенців з Донеччини чекають і в Полтавській області. "Полтавщину обрали одним із регіонів, що прийматимуть мешканців цієї області. Наше завдання – дати їм нормальні умови проживання", - повідомив голова ОВА Дмитро Лунін.

Як повідомлялося, перед початком наступного опалювального сезону держава запровадить обов'язкову евакуацію населення з неокупованих районів Донецької області. Доведеться евакуювати як мінімум 200-220 тисяч місцевих мешканців. Втім, у людей буде можливість відмовитись від евакуації письмово.

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