Обов'язкова вакцинація від COVID-19: хто мусить зробити щеплення і як каратимуть за відмову

Обов'язкова вакцинація від COVID-19: хто мусить зробити щеплення і як каратимуть за відмову

Наразі у МОЗ оприлюднили попередній список, але його можуть розширити.

В Україні уряд ввів обов'язкову вакцинацію проти коронавірусу для громадян певних професій. МОЗ, яке підготувало проєкт наказу про обов'язкові щеплення, внесло попередньо до переліку освітян та чиновників.

Відповідний документ оприлюднено на сайті Федерації профспілок України.

Зазначається, якщо працівники вказаних сфер відмовляться від щеплення, їх відсторонять від виконання обов'язків. У МОЗ пояснюють, що такий підхід вже передбачено чинним законодавством. Більше того Європейський суд з прав людини у квітні цього року підтвердив положення національного законодавства, що обов'язкова вакцинація є законною і може бути необхідною в демократичних суспільствах та не суперечить Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Так, на період дії карантину обов'язковій вакцинації проти COVID-19 підлягають працівники таких сфер:

центральних органів виконавчої влади та їх територіальних підрозділів. місцевих державних адміністрацій. закладів професійної (професійно-технічної освіти), фахової передвищої, загальної середньої освіти, дошкільної освіти, позашкільних закладів освіти.

"Вказаний перелік може бути розширено в залежності від епідеміологічної ситуації, пов'язаної із поширенням коронавірусу", - сказано в тексті.

Документ ще підлягає обговоренню.

Нагадаємо, в Україні під час карантинних обмежень для вакцинованих громадян передбачені певні послаблення. Утім, людям, у яких є медичний відвід і реальні протипоказання для вакцинації, видається відповідна спеціальна медична довідка, яка свідчить, що цим пацієнтам не можна робити щеплення.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Новини України: МОЗ запровадить обов`язкову вакцинацію для педагогів та чиновників

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання