Обоє не вміли плавати: на Хмельниччині батько втопився, коли намагався врятувати сина

У селі Требухівці Хмельницької області у річці Південний Буг втопилися батько із сином.

Нещасний випадок стався у неділю, 24 липня. Чоловік пішов разом із сином рибалити. Восьмирічний хлопчик не вмів плавати. Коли зайшов у воду, то почав тонути.

Про це повідомили в обласній ДСНС.

Коли 44-річний батько побачив це, то кинувся на порятунок дитини. Втім, сам він також плавати не вмів. Батько пішов під воду.

Дістати хлопчика з річки допоміг випадковий свідок. Очевидець негайно викликав рятувальників, але батька дитини швидко знайти не вдалось. Лише наступного дня його тіло виявили на глибині трьох метрів недалеко від берега.

Рятувальники повідомили, що від початку 2022-го в області потонули 19 людей. За останній місяць на водоймах області загинули вже 5 осіб.

Як повідомлялося, в Подільському районі Полтави на одному з пляжів водолази дістали з води 16-річного хлопця. Медики намагались реанімувати його, але він помер.

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