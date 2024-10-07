"Обоє в бігах": депутатів-утікачів хочуть виключити з комітетів ВР — про кого йдеться

Один з них дистанційно голосував на засіданні Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.

У Верховній Раді зареєстровано постанову про виключення депутатів-утікачів зі складу комітетів. Йдеться насамперед про Андрія Одарченка та Артема Дмитрука.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк з посиланням на нову постанову.

"Одарченка виключити зі складу антикорупційного комітету; Дмитрука виключити зі складу правоохоронного комітету. Прямо дуже символічно: перший у бігах через розслідування НАБУ по корупції, другий – через справу ДБР про побиття правоохоронця... в обох випадках профільні комітети", — написав Железняк.

Що відомо про Одарченка та Дмитрука

Нагадаємо, 7 жовтня нардеп від "Слуги народу", наразі позафракційний Артем Дмитрук, який втік з країни до Лондона наприкінці серпня, дистанційно голосував на засіданні Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.

Тим часом у ДБР підтвердили, що Дмитрук справді нелегально покинув Україну, і почали встановлювати осіб, які допомогли нардепові втекти за кордон.

Народний депутат Андрій Одарченко, раніше виключений з фракції "Слуга народуу", теж незаконно виїхав за межі України. Про це стало відомо 18 вересня. Раніше Одарченко пропонував голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафі Найєму хабар у криптовалюті Bitcoin в еквіваленті 50 тис. дол.

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