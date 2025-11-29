Орбан "поділив" територію України і назвав це "єдиним можливим довгостроковим рішенням"

Орбан / © Associated Press

Угорський лідер Віктор Орбан зробив цинічну заяву про майбутнє України. Він вважає, що вона має існувати як буферна держава.

Про це сказав Орбан сказав в інтерв’ю Welt.

Орбан вказав на бідкання росіян про те, що Захід озброїв Україну, інтегрувавши її в структури НАТО та має намір зробити її також де-юре членом Альянсу. Це, мовляв, порушило баланс сил. Однак позиція Заходу полягає в тому, що Росія не прийняла баланс, встановлений після розширення НАТО, хоче окупувати Україну та ліквідувати її статус буферної зони і звідти зробити подальші кроки для підготовки нападу на територію НАТО.

«Єдиним можливим довгостроковим рішенням є те, щоб післявоєнний порядок базувався на фундаментальному принципі, що Україна стає буферною державою, якою вона колись була. Росія зберігає територію, узгоджену на міжнародній мирній конференції, і все на захід від цієї лінії — до східного кордону НАТО — становить територію Української держави, яка знову існуватиме як буферна держава», — видав Орбан.

Він продовжує: НАТО та Росія домовляються про розмір та оснащення обмежених українських збройних сил, яким дозволено діяти в буферній зоні, і обидві сторони надають гарантії, що ніхто не поставить цю буферну державу під свою владу.

«Це питання обговорення. міжнародне право надає інструменти, за допомогою яких можна встановити таку систему гарантій», — завершив Орбан.

Раніше Сибіга назвав Орбана співучасником у терорі Путіна.

«Цього разу масований напад Росії на столицю України одразу після візиту Орбана та порожніх слів про „мир“. Путін просто використовує таких політиків як акторів у своїй кривавій виставі», — заявив Сибіга.