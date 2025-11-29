- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 4056
- Час на прочитання
- 2 хв
Орбан "поділив" територію України і назвав це "єдиним можливим довгостроковим рішенням"
Прем’єр-міністра Угорщини Віктор Орбан вважає, що територія України має бути поділена, тому що це буцімто “єдине можливе довгострокове рішення”.
Угорський лідер Віктор Орбан зробив цинічну заяву про майбутнє України. Він вважає, що вона має існувати як буферна держава.
Про це сказав Орбан сказав в інтерв’ю Welt.
Орбан вказав на бідкання росіян про те, що Захід озброїв Україну, інтегрувавши її в структури НАТО та має намір зробити її також де-юре членом Альянсу. Це, мовляв, порушило баланс сил. Однак позиція Заходу полягає в тому, що Росія не прийняла баланс, встановлений після розширення НАТО, хоче окупувати Україну та ліквідувати її статус буферної зони і звідти зробити подальші кроки для підготовки нападу на територію НАТО.
«Єдиним можливим довгостроковим рішенням є те, щоб післявоєнний порядок базувався на фундаментальному принципі, що Україна стає буферною державою, якою вона колись була. Росія зберігає територію, узгоджену на міжнародній мирній конференції, і все на захід від цієї лінії — до східного кордону НАТО — становить територію Української держави, яка знову існуватиме як буферна держава», — видав Орбан.
Він продовжує: НАТО та Росія домовляються про розмір та оснащення обмежених українських збройних сил, яким дозволено діяти в буферній зоні, і обидві сторони надають гарантії, що ніхто не поставить цю буферну державу під свою владу.
«Це питання обговорення. міжнародне право надає інструменти, за допомогою яких можна встановити таку систему гарантій», — завершив Орбан.
Раніше Сибіга назвав Орбана співучасником у терорі Путіна.
«Цього разу масований напад Росії на столицю України одразу після візиту Орбана та порожніх слів про „мир“. Путін просто використовує таких політиків як акторів у своїй кривавій виставі», — заявив Сибіга.