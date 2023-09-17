Обраний новим головою Військового комітету НАТО висловив підтримку Україні

Також він наголосив на необхідності вирішення проблем, які "вимальовуються у міжнародному масштабі"

Обраний новим головою Військового комітету Північноатлантичного альянсу адмірал Джузеппе Каво Драгоне висловив підтримку Україні у її протистоянні з російськими агресорами.

Також читайте Росія вп'ятеро скоротила свій військовий контингент в Арктиці після вторгнення до України

Про це інформує пресслужба НАТО.

Міністри оборони країн НАТО продовжили мандат нинішнього голови Військового комітету Північноатлантичного альянсу адмірала Роба Бауера ще на шість місяців, а також обрали його наступником адмірала Джузеппе Каво Драгоне.

Крім того, під час конференції Військового комітету в Осло військові висловили необхідність наступності керівництва "у нестабільній обстановці у сфері безпеки та на тлі найбільшого зміцнення колективної оборони Альянсу з часів холодної війни".

Обраний наступним головою Військового комітету Драгоне заявив, що НАТО зможе "запропонувати свою повну підтримку Україні" та вирішення проблем, які "вимальовуються у міжнародному масштабі".

Діючий голова Військового комітету Бауер заявив, що блок зробить все можливе, щоб "продовжувати об'єднувати північ, південь, схід, захід, великі та малі країни в рамках нашого Альянсу", а також "активно підтримувати зв'язок з партнерами НАТО по всьому світу".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у НАТО хочуть збільшити виробництво боєприпасів через їх різке здорожчання.

Крім того, ми раніше інформували, що військовий експерт спростував інформацію про незліченні запаси зброї у Росії.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.