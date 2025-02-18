Обрання запобіжного заходу Нестеренку: адвокати вимагають відвід судді

Вищий антикорупційний суд 17 лютого продовжив розгляд клопотання щодо обрання колишньому народному депутату Вадиму Нестеренку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Під час судового засідання адвокати захисту повідомили суду факти про спроби позапроцесуального впливу сторони обвинувачення на підозрюваного.

За даними сторони захисту, ще в жовтні 2024 року, невдовзі після повідомлення Нестеренку про підозру, з ним зв’язався адвокат, який запропонував допомогу в захисті інтересів Нестеренка. Згодом з’ясувалося, що цей адвокат насправді пов’язаний зі співробітниками НАБУ, які систематично проводять провокації хабарів відносно різних чиновників.

Зокрема, Нестеренку було запропоновано взяти участь в провокації хабаря Віталію Кличку. Попри те, що Вадим Нестеренко не був особисто знайомим з мером Києва, правоохоронці покладали на нього самостійно віднайти спосіб надання хабаря. В обмін на це адвокат гарантував, що НАБУ та САП не будуть піднімати питання щодо обрання Нестеренку запобіжного заходу та погодяться на перекваліфікацію.

На підтвердження зазначених тверджень стороною захисту Нестеренка у судовому засіданні 17.02.2025 було надано особисту заяву Вадима Нестеренка щодо відповідних обставин та скриншоти листування з відповідним адвокатом.

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Окрім того, адвокати завили клопотання щодо участі Вадима Нестеренка у судовому засіданні за допомогою відеоконференцзв'язку, адже підозрюваний перебуває за кордоном. Суд у цьому клопотанні захисту відмовив.

Після цього адвокати Нестеренка наголосив, що має сумніви в неупередженості судді та заявив про відвід судді. Ця заява розглядатиметься згодом вже іншим суддею антикорупційного суду.

Нагадаємо, НАБУ з 2018 року проводить розслідування у кримінальному провадженні щодо фактів протиправного отримання низкою народних депутатів грошової компенсації за оренду житла у Києві під час виконання ними депутатських повноважень.

В межах цього кримінального провадження в жовтні 2024 року детективи НАБУ повідомили про підозру за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (Зловживання владою або службовим становищем) колишньому нардепу Вадиму Нестеренку. До того ж нещодавно НАБУ і САП заявили про викриття злочинної організації, яка незаконно заволоділа землею в Києві вартістю 11,6 млн грн. НАБУ зареєструвало провадження за заявою ЦПК про "вчинення злочину Умєровим" стосовно міністра оборони України.