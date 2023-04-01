Обрання запобіжного заходу митрополиту УПЦ МП Павлу: суд перепризначив засідання на сьогодні

Раніше суддя переніс засідання на 3 квітня через погане почуття обвинувачуваного.

Обрання запобіжного заходу колишньому наміснику Києво-Печерської лаври митрополиту Павлу Лебедю у Шевченківському суді міста Києва відбудеться сьогодні.

Про це повідомляє УПЦ МП.

"Після оголошення перерви до понеділка, суд перепризначив судове засідання до 17:00 сьогодні Владика у лікарні, суд вирішує питання про примусовий привід. Примусовий привід погоджено. Засідання відбудеться о 18:30.", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що раніше суддя переніс засідання на 3 квітня через погане почуття обвинувачуваного. Суд запропонував викликати швидку, але Лебідь відмовився.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 1 квітня СБУ вручила підозру митрополиту УПЦ (МП) Павлу, у його резиденції проходить обшук (фото).

Крім того, ми раніше інформували, що російська православна церква заступилася за намісника Києво-Печерської лаври Павла, якому вручили підозру, зокрема, щодо статті про виправдання агресії Росії.

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