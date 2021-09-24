Під Херсоном школярі систематично знущаються зі своїх однокласників і вчителя: що їм за це загрожує

Під Херсоном школярі систематично знущаються зі своїх однокласників і вчителя: що їм за це загрожує

Через це у чоловіка навіть погіршився стан здоров'я.

У Херсонській області учні однієї зі шкіл систематично займалися булінгом щодо однокласників і викладача.

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції області.

Як стало відомо, інцидент стався в селищі Архангельське Високопільської територіальної громади. Директор школи повідомив в поліцію, що з одного з учнів постійно знущаються однокласники: дві дівчини і хлопець.

За словами педагога, школярі не реагували на зауваження, принижували дорослих і ігнорували прохання припинити булінг. Це, своєю чергою, позначилося на здоров'ї педагога.

“Таким чином поліцейські з’ясували, що підлітки вчиняли стосовно вчителя груповий булінг. Тож на їх батьків правоохоронці склали протоколи за ч.4 ст.173-4 (“Булінг (цькування) учасника освітнього процесу") Кодексу України про адміністративні правопорушення. Також ювенальні поліцейські провели з учасниками пригоди профілактичні бесіди”, — розповіли в Нацполіції області.

Нагадаємо, що у Дніпрі викладачка одного з місцевих коледжів обматюкала студента, який запізнився на лекцію.

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