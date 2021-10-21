Ображав і штовхався: у Херсоні школяр постійно знущався над учнями і викладачами

Ображав і штовхався: у Херсоні школяр постійно знущався над учнями і викладачами

Приборкати його намагалися батьки та педагоги. Однак це не допомогло.

У Херсоні учень дев'ятого класу знущався над восьмикласником. Після чого на нього склали протокол за фактом булінгу.

Про це повідомили в пресслужбі Національної поліції області.

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Як з'ясувалося, школяр систематично знущався і здійснював психологічне насильство над учнем молодшого класу, а також над іншими дітьми. Вплинути на нього намагалися батьки і вчителі, проте ніякого результату це не дало. У підсумку керівник навчального закладу повідомила пробулінг в поліцію.

“Ювенальні поліцейські поспілкувалися з обома хлопцями, їх батьками, однокласниками дітей та керівництвом школи. Всі підтвердили, що кривдник має запальний характер, чіпляється до дітей, провокує на конфлікти, ображає та може штовхнути. Крім того, він з неповагою ставиться до вчителів та висловлювався у їх адресу нецензурними словами. Сам булер ніяк не пояснив причини своїх дій”, — розповіли в Нацполіції області.

За фактом події правоохоронці склали на школяра адмінпротокол за ст. 173-4 ("Булінг учасника освітнього процесу") КУпАП. Після того, як закінчиться карантин і діти знову підуть до школи, в неї будуть навідуватися і правоохоронці з перевірками.

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