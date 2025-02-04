Образи військових і напад на поліцейського: полтавський тренер отримав вирок

Як з’ясувалося, на момент конфлікту він перебував у стані наркотичного сп’яніння.

У Полтаві суд визнав винним колишнього фітнес-тренера у низці правопорушень, зокрема перешкоджанні діяльності ЗСУ, образах військовослужбовців та нападі на правоохоронця.

За інформацією Полтавської обласної прокуратури, чоловік отримав 6 років ув’язнення з конфіскацією половини майна.

Розслідування встановило, що влітку 2023 року він провокував конфлікти з представниками військкоматів, використовуючи образливу лексику, записував відео та викладав їх у соцмережах із коментарями, що заперечували збройну агресію Росії.

Крім цього, 29 серпня 2023 року під час перевірки документів поліцією чоловік чинив опір, поводився агресивно, ігнорував вимоги правоохоронців, а при затриманні вдарив поліцейського.

Як з’ясувалося, на момент конфлікту він перебував у стані наркотичного сп’яніння.

Суд ухвалив тримати засудженого під вартою до набрання вироком законної сили. Сам чоловік своєї вини не визнав.

Нагадаємо, раніше СБУ разом із Нацполіцією затримали Заволоку, який публічно ображав українських військових, плювався на них та публікував відповідні відео в Мережі. Зокрема, зловмисник звинувачував військових у начебто вбивствах людей за гроші, показував їм середній палець, насміхався з бійця ЗСУ за тремор рук, який той отримав внаслідок контузії.