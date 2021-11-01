Образилися на батьків: у Сумській області дівчина забрала чужу дитину та пішла з дому

Діти поїхали в іншу область.

У 18-річна дівчина разом з 10-річним хлопчиком втекли з дому з Вінницької області і поїхали в Шостку Сумської області. Їх розшукували правоохоронці.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Сумській області.

Вчора, 31 жовтня, до поліції Ямполя Вінницької області надійшло повідомлення про зникнення 18-річної дівчини та 10–річного хлопчика. Їхні рідні розповіли - напередодні ввечері останні разом пішли з дому і не повернулися. Самостійні пошуки рідних дітей були безрезультатними.

З’ясувалося, що дівчина та хлопчик образилися на своїх батьків, які між собою товаришують, і поїхали у Шостку до приятеля дівчини. Там вони провели ніч, а надвечір наступного дня збиралися повертатися додому. Саме на вулиці їх і помітили співробітники поліції Шостки.

Правоохоронці провели з ними виховні бесіди щодо можливих наслідків такого вчинку. А хлопець та дівчина пообіцяли більше такого не робити і повернулися додому.

Нагадаємо, що у Полтавській області 7-річна дитина через образу на матір втекла за 10 кілометрів від домівки. Дівчинку знайшов на узбіччі дороги один із місцевих депутатів, який і повідомив про інцидент поліцію.

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