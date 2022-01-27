Образив жінку: у Одесі двоє безхатьків до смерті побили чоловіка на Куликовому полі

Образив жінку: у Одесі двоє безхатьків до смерті побили чоловіка на Куликовому полі

Зловмисники розлютилися, бо образили їхню знайому.

В Одесі двоє безхатьків до смерті побили третього неподалік пункта обігріву.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Одеській області.

Подія сталася на Куликовому полі. Нетверезі безхатьки побили незнайомця до втрати свідомості. За кілька днів останній помер у у лікарні.

Правопорушників оперативники затримали - це уродженці Херсонщини та Одещини без постійного місця проживання. Зі слів чоловіків, з потерпілим вони зіштовхнулися в пункті обігріву, там він нібито образив їхню знайому, що і стало причиною спалаху люті.

"За умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого, вчинене групою осіб, слідчі поліції оголосили фігурантам підозри за ч.2 ст.121 ККУ. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За скоєне чоловікам загрожує від семи до десяти років позбавлення волі", - повідомила слідча відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Ганна Войтенко.

Нагадаємо, що солдатові строкової служби, який у Дніпрі розстріляв військовослужбовців, у результаті чого 5 осіб загинули, ще 5 тяжко поранені, загрожує довічне ув’язнення. Про це розповів заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

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