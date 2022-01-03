Образився, бо вигнав з хати: у Сумській області чоловік вбив знайомого, а потім спалив його тіло

Образився, бо вигнав з хати: у Сумській області чоловік вбив знайомого, а потім спалив його тіло

Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі.

У м. Ромни Сумської області чоловік вбив 68-річного знайомого, а потім вивіз тіло покійного до річки та підпалив разом із автомобілем.

Про це повідомили в Нацполіції Сумської області.

Тіло чоловіка в охопленому вогні автомобілі знайшли біля річки 3 січня. Правоохоронці розшукали підозрюваного у вбивстві. Ним виявився 51-річний місцевий житель. На відео чоловік розповів, що вбив 68-річного чоловіка через образу, бо нібито той вигнав його з хати. За даними поліції, вбивство сталось ще 31 грудня.

"Щоб приховати сліди злочину, підозрюваний погрузив тіло вбито в автомобіль, який належав загиблому, та в нічний час вивіз до річки, подалі від людських очей, облив легкозаймистою речовиною та підпалив", - йдеться у повідомленні.

Чоловіку оголосили підозру за ч. 1 ст. 115 "вбивство" Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо:

Поблизу м. Ромни Сумської області спалахнув автомобіль ВАЗ. Під час гасіння пожежі там знайшли тіло людини.

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