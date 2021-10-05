"Образився": у Львові хлопець після сварки з коханою скинув її порносвітлини в Viber-чат ОСББ

"Образився": у Львові хлопець після сварки з коханою скинув її порносвітлини в Viber-чат ОСББ

Мистецтвознавча експертиза виявила у світлинах дівчини ознаки порнографії.

У Львові Сихівський районний суд виніс вирок хлопцеві, який розмістив порносвітлини своєї дівчини в чат ОСББ у Viber. Він пояснив, що зробив це через образу на дівчину. Зараз за розповсюдження порнографії в Мережі він має сплатити штраф.

Про це повідомляє zaxid.net.

Випадок стався у квітні цього року. Львів'янин на ім'я Роман посварився з дівчиною і вирішив їй помститися, закинувши в приватний чат "ОСББ Біля парку" у Viber її порнографічні фотографії.

Непризначені для сторонніх очей світлини побачили 183 учасники чату. Дівчина звернулася до поліції.

Під час слідства у цій справі провели мистецтвознавчу експертизу. Вона виявила ознаки порнографії у оприлюднених світлинах.

Під час судового засідання, яке відбулося 29 вересня, хлопець визнав свою провину і розкаявся. Свої дії пояснив образою на дівчину.

Суддя Сихівського райсуду визнав хлопця винним в розповсюдженні порнографії і оштрафував його на 17 тис. грн.

Нагадаємо, що у Сумській області 15-річна дівчина створила канал, де розповсюджувала порнографічні фото. Таку її діяльність викрили правоохоронці і повідомили їй про підозру за фактом розповсюдження дитячої порнографії.

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