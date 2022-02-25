Обережно! Диверсанти можуть розкидати вулицями мобільні телефони та іграшки з вибухівкою

Обережно! Диверсанти можуть розкидати вулицями мобільні телефони та іграшки з вибухівкою

В жодному разі не торкайтесь цих речей та не підіймайте.

Диверсійно-розвідувальні угрупування можуть розкидати вулицями міст мобільні телефони та іграшки, які начинені вибухівкою.

Про це повідомляє Одеська обласна державна адміністрація.

"В жодному випадку не торкайтесь цих речей та не підіймайте. Попередьте про це ваших дітей та близьких", - просять в ОДА.