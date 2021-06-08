"Обригані виродки": за образу українських військових б'юті-майстриня з Чугуєва загриміла до "Миротворця"

28-річна Яна публічно облаяла українських захисників.

Майстриня з нарощування вій, з Харківщини, яка публічно образила українських військових, назвавши їх "обриганими, смердючими виродками", потрапила до бази "Миротворець".

Туди її внесли за демонстративну неповагу до Збройних Сил України, антиукраїнську пропаганду і заперечення російської агресії.

За даними "Миротворця", жінку звати Яна і їй 28 років.

фото / "Миротворець

Нагадаємо, майстриня з Чугуєва Харківської області на своїй сторінці в Instagram опублікувала в сторіс гнівні коментарі на адресу українських військових. Жінка заявила, що не розуміє, проти кого вони воюють і за що їх можна поважати, тому що військові нібито ходять "смердючі й обригані". Жінка продовжила нарікати і додала, що "ненавидить цих тварюк". Відео стрімко розлетілося Мережею. Згодом вона заявила, що її нібито неправильно зрозуміли, адже вона мала на увазі не всю українську армію, а конкретну людину.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання