Обрив канатної дороги у Києві: що загрожує винуватцям трагедії

Справа порушена за двома статтями КК.
Винним у справі про обрив троса атракціону у Києві, який призвав до загибелі людини, загрожує до 8 років позбавлення волі.
Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявила представник Київської міської прокуратури Ірина Винокурова.
"Кримінальне провадження відкрито за двома статтями: порушення правил безпеки під час проведення небезпечних робіт, а також службова недбалість. Максимальна санкція цих статей – до 8 років позбавлення волі. Слідство тільки почалося, тобто зараз про підозри ми поки що не говоримо", — сказала спікер.
За її словами, говорити про підозри в цій справі можна буде після вивчення всіх документів та перевірки відповідності стану атракціону необхідним технічним характеристикам.
Нагадаємо, у Києві 20-річний хлопець загинув на атракціоні-спуску через Дніпро. Коли він доїхав до середини річки канатною дорогою, трос обірвався, і хлопець упав у воду.
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