Як доглядати за півоніями після квітіння? / © pixabay.com

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Фахівці стверджують, щоб півонії рясно квітнули і наступного року, їх в жодному разі не можна обрізати. В цей період кущ активно запасається поживними речовинами. Тому, якщо ви обріжете рослину, то можете послабити або й зовсім пошкодити її.

Після квітіння можна відрізати лише негарні бутони. Декоративне обрізання, на думку садівників, квітам зовсім не шкодить. Головне — не прибирати нижню частину. Обов'язково залишіть 2-3 листочки.

Кущі півонії можна обрізати під корінь тільки восени, коли вже починаються стабільні морози вранці. Рекомендується залишати 20-30 мм рослин та вкривати їх гілками, щоб вони не померзли.

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А якщо ви хочете зробити квітіння наступного року неймовірно пишним, варто зробити таке. Після того, як кущі скинуть всі квіти і почнуть формуватися коробочки з насінням, потрібно підрізати кожну гілочку зверху на три бруньки вниз. Тоді квіткова брунька сформується на четвертій. Так потрібно зробити з усіма гілками на кущі.

Підживлення півоній

Щоб кущі півоній росли квітучими та міцними, фахівці радять підживлювати їх тричі:

на початку весни — азотно-калійне добриво (10-20 г калію та 10-15 г азоту на один кущик);

під час розвитку бутонів — потрібен фосфор, азот та калій (10 г азоту, 10 г калію та 15 г фосфору на кущ);

у вересні — у 1 відрі води розводять 1 столову ложку суперфосфату та сульфату калію.

Правильний догляд за півоніями забезпечить рясне квітіння.

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