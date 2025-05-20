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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
25k
Час на прочитання
2 хв

Обрізати не можна, залишити: як правильно доглядати за півоніями після квітіння

Щоб півонії кожного року радували око рясним квітінням, потрібно знати, як за ними правильно доглядати. Виявляється багато садівників-початківців роблять одну і ту ж помилку — обрізають бутони, які зів'яли.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Як доглядати за півоніями після квітіння?

Як доглядати за півоніями після квітіння? / © pixabay.com

Фахівці стверджують, щоб півонії рясно квітнули і наступного року, їх в жодному разі не можна обрізати. В цей період кущ активно запасається поживними речовинами. Тому, якщо ви обріжете рослину, то можете послабити або й зовсім пошкодити її.

Після квітіння можна відрізати лише негарні бутони. Декоративне обрізання, на думку садівників, квітам зовсім не шкодить. Головне — не прибирати нижню частину. Обов'язково залишіть 2-3 листочки.

Кущі півонії можна обрізати під корінь тільки восени, коли вже починаються стабільні морози вранці. Рекомендується залишати 20-30 мм рослин та вкривати їх гілками, щоб вони не померзли.

А якщо ви хочете зробити квітіння наступного року неймовірно пишним, варто зробити таке. Після того, як кущі скинуть всі квіти і почнуть формуватися коробочки з насінням, потрібно підрізати кожну гілочку зверху на три бруньки вниз. Тоді квіткова брунька сформується на четвертій. Так потрібно зробити з усіма гілками на кущі.

Підживлення півоній

Щоб кущі півоній росли квітучими та міцними, фахівці радять підживлювати їх тричі:

  • на початку весни — азотно-калійне добриво (10-20 г калію та 10-15 г азоту на один кущик);

  • під час розвитку бутонів — потрібен фосфор, азот та калій (10 г азоту, 10 г калію та 15 г фосфору на кущ);

  • у вересні — у 1 відрі води розводять 1 столову ложку суперфосфату та сульфату калію.

Правильний догляд за півоніями забезпечить рясне квітіння.

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