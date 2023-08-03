Обрізав волосся і бив: на Чернігівщині чоловік через 4 персики тиждень катував кохану і двох дітей (фото)

Чоловіку загрожує до 6 років позбавлення волі.

У Чернігівській області 46-річний чоловік тиждень катував свою співмешканку та її двох дітей. Нападник знущався з рідних через те, що діти зірвали чотири персики з сусідського дерева.

Про це повідомили в МВС.

За даними слідства, чоловік тиждень знущався зі співмешканки, її 12-річного сина та 11-річної доньки. Він побив їх, обрізав усім волосся, відібрав мобільні телефони та зачинив у кімнаті. Він знущався з рідних 5 днів. Весь це час підозрюваний випивав.

Чоловік тиждень катував кохану і її дітей / Фото: МВС

Виявилось, що чоловіка катував рідню через те, що діти зірвали із дерева сусідів 4 персики.

"Лише за тиждень жінці вдалося втекти й вона звернулася до фельдшера. Медик одразу викликав правоохоронців. Жінку та дітей госпіталізували, а правопорушника — затримали", - повідомили в МВС.

Дітей госпіталізували після знущань / Фото: МВС

Правоохоронці відкрили провадження за 1 статті 127 ККУ (катування), чоловіку загрожує позбавлення волі на строк до шести років.

Чоловік тиждень катував співмешканку і її дітей / Фото: МВС

Потерпілі звернулись до медиків за допомогою / Фото: МВС

Нагадаємо, на Прикарпатті жінка вдарила сокирою дівчинку та викрала немовля і 3-річну дитину, щоб вивезти на схід.

Читайте також: