Обробка малини восени: як правильно обрізати, підготувати до зими

Обрізання малини восени

Найчастіші питання, пов'язані з доглядом за малиною восени - чи треба обрізати, як правильно обрізати, що зробити з обрізаними пагонами?

Обрізати малину восени потрібно через те, що довгі пагони є резервуаром для інфекцій та шкідників, крім того, вони випаровуватимуть вологу навіть узимку, послаблюючи кореневища. В сувору зиму ослаблені пагони все одно висохнуть або вимерзнуть.

Як правильно обрізати малину восени

Малину потрібно обрізати добре заточеним секатором, він повинен різати, а не тиснути. Спосіб обрізання залежить від сорту. Сорти погано пристосовані до суворих зим, майже завжди це ремонтантні, потрібно обрізають повністю, залишаючи на поверхні лише залишок пагона з 6 -7 бруньками. Цей пагін потрібно обов'язково заховати на зиму.

У переважній більшості видаляють усі старі, хворі та ослаблені пагони, а також пагони, які заважають догляду за кущами. Інші зазвичай непогано переносять зимівлю. Всього у кожної рослини повинно залишитися 4-6 пагонів.

Обрізані пагони краще спалити, тому що вони можуть бути зараженими міцелієм патогенних грибів, шкідниками, що зимують. Якщо не обрізати малин восени, а відкласти на весну, малина переживе зиму, але наступного року дасть менший урожай, аніж могла б.

Підгодівля малини восени мінеральними добривами

Азотне харчування потрібне для вторинного зростання коренів, але якщо рослину підгодовували азотом весною та влітку, цих підживлень вистачить.

Як основне фосфорне добриво слід використовувати суперфосфат, який закладається в ґрунт.

Корисно підгодовувати калієм, через те, що він збільшує зимостійкість рослин. Ще краще використовувати комплексні добрива, наприклад, калімагнезію або монофосфат калію, який містить також фосфор.

Полив малини восени

Навіть обрізка малини восени не настільки важлива, як полив. Рослини не повинні йти на зимівлю з пересушеною кореневою системою. Якщо осінь була сухою, обов'язково полийте рослини хоча б за тиждень перед заморозками.

Обробка малини восени від шкідників та хвороб

Обробляти малину восени не потрібно, хвороби та комахи вже пішли в стадію, що зимує, і зберігаються або в ґрунті, або в рослинних залишках, які й потрібно знищити при обрізанні. Осінні обробки від шкідників доцільні у південних регіонах, якщо велика зараженість хворобами або рослини дуже пошкоджуються шкідниками.

Укриття малини восени

Догляд за малиною восени передбачає заходи захисту рослин від морозу і вітру. Пагони, що ростуть вертикально, скоріш за все, загинуть від холоду і втрати вологи. Щоб цього не сталося, їх потрібно пригнути до землі. Пригинати слід так, щоб утримувальний шнур розташовувався на висоті 20- 25 см від поверхні ґрунту. Шнур або стрічку можна прив'язувати до кілочків, вбитих по периметру посадок.

Пригинання пагонів проводять після того, як листя малини опаде або буде пошкоджено осінніми заморозками. Листя краще видалити та спалити. Занадто раннє пригинання може призвести до випрівання, а якщо робити це після настання заморозків, деревина може не витримати та зламатися. Не менш важливо і вчасно випрямити та підв'язати малину навесні.

Якщо зима снігова, вкривати малину не потрібно — вона буде захищена снігом від холоду. Якщо снігу мало, немає зовсім або і часто дмуть сильні вітри, використовуйте геотекстиль – просто покладіть кілька шарів матеріалу поверх уже притиснутих до землі пагонів. Це майже напевно захистить їх навіть від сильних морозів та вітру.

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