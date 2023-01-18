Обрубали "крила" і позбавили "очей": ЗСУ знищили російський вертоліт Ка-52 та унікальний БПЛА

Сьогодні, 18 січня, українські військові збили ворожий вертоліт Ка-52. Окрім цього бійці ЗСУ ліквідували російський безпілотник "Мерлін-ВР", за допомогою якого окупанти вели розвідку.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

"Сьогодні наші захисники збили ворожий гелікоптер Ка-52 та експериментальний російський розвідувальний БПЛА "Мерлін-ВР", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на початку листопада Підрозділи протиповітряної оборони збили 1 БпЛА “Мерлін”, а також знищили 2 гелікоптери Ка-52 “Алігатор”.

Зазначимо, "Мерлін-ВР" в Росії називають унікальним та єдиний у своєму роді експериментальним безпілотником. В РФ його презентували лише у вересні 2021 року.

Також додамо, що Ка-52 це — російський бойовий вертоліт, командирська машина армійської авіації, здійснює розвідку місцевості, цілевказівки і координацію дій групи бойових вертольотів. Машина здатна вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою.

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