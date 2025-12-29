Обшук у начальника Закарпатського ТЦК: депутат повідомив, що знайдено

Начальник Закарпатського обласного ТЦК та СП Андрій Савчук / © Закарпатський ОТЦК та СП

Під час обшуків у начальника Закарпатського обласного ТЦК та СП Андрія Савчука правоохоронці знайшли 100 тис. дол. готівкою. Ці гроші не були задекларовані.

Про це повідомив депутат Ужгородської міської ради, ексжурналіст Віталій Глагола.

«Як мені вдалося дізнатися зі своїх поінформованих джерел, під час обшуку за місцем проживання керівника Закарпатського обласного ТЦК та СП, полковника Андрія Савчука, правоохоронці виявили близько 100 тисяч доларів США готівкою», — написав депутат у Мережі.

За попередніми даними, знайдені у Савчука кошти не були задекларовані.

Зараз правоохоронці фіксують вилучене та перевіряють походження грошей у межах слідчих дій.

«Офіційних коментарів від правоохоронних органів щодо знайдених грошей на цей момент немає. Продовжую з’ясовувати деталі», — додав Глагола.

Нагадаємо, раніше Глагола та ЗМІ повідомили, що СБУ та поліція 29 грудня проводять санкціоновані обшуки у керівника Закарпатського обласного ТЦК та його підлеглих. Слідчі дії відбуваються в межах кримінального провадження за фактом незаконного позбавлення волі громадян. Деталі справи обіцяють оприлюднити згодом.