Обшуки у мера Мукачева: у СБУ розповіли подробиці справи – фото

СБУ та НАБУ проводять серію обшуків у керівництва міста Мукачево.
Служба безпеки спільно з НАБУ 10 жовтня проводять серію обшуків у справі про масштабну корупційну схему в Мукачівській міській раді на Закарпатті, зокрема у мера міста Андрія Балоги. Правоохоронці досліджують усі обставини передавання у приватну власність частини центрального спорткомплексу міста – стадіону "Авангард".
Про це повідомила пресслужба СБУ.
"За попередніми оцінками, така оборудка могла завдати державі збитків у майже 100 млн грн. Наразі у межах раніше відкритого кримінального провадження тривають слідчі дії, у тому числі в адмінбудівлях Мукачівської міськради", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, СБУ затримала у Запоріжжі двох агенток РФ, які "полювали" на ППО.
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