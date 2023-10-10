Обшуки у мера Мукачева: у СБУ розповіли подробиці справи – фото

Служба безпеки спільно з НАБУ 10 жовтня проводять серію обшуків у справі про масштабну корупційну схему в Мукачівській міській раді на Закарпатті, зокрема у мера міста Андрія Балоги. Правоохоронці досліджують усі обставини передавання у приватну власність частини центрального спорткомплексу міста – стадіону "Авангард".

Про це повідомила пресслужба СБУ.

"За попередніми оцінками, така оборудка могла завдати державі збитків у майже 100 млн грн. Наразі у межах раніше відкритого кримінального провадження тривають слідчі дії, у тому числі в адмінбудівлях Мукачівської міськради", - йдеться у повідомленні.

Обшуки СБУ у чиновників Мукачівської міськради

Обшуки СБУ у чиновників Мукачівської міськради

Обшуки СБУ у чиновників Мукачівської міськради

Обшуки СБУ у чиновників Мукачівської міськради

Обшуки СБУ у чиновників Мукачівської міськради

Обшуки СБУ у чиновників Мукачівської міськради

Нагадаємо, СБУ затримала у Запоріжжі двох агенток РФ, які "полювали" на ППО.

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