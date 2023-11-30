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Обшуки в Почаївській лаврі: клірики заперечували існування України - в СБУ розповіли деталі (фото)

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Обшуки в Почаївській лаврі: клірики заперечували існування України - в СБУ розповіли деталі (фото)

Фото: Служба безпеки України

Представники лаври розпалювали релігійну ворожнечу до усіх церков, окрім УПЦ.

Служба безпеки України проводить обшуки у Почаївській лаврі УПЦ (МП). Відбуваються вони в межах кримінального провадження щодо причетності керівництва Лаври до розпалювання національної ворожнечі та ненависті.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Як зазначається, представники Почаївської лаври оприлюднили на сайті монастиря публікацію, в якій ображали національну честь та гідність іудеїв, а також розпалювали релігійну ворожнечу до представників усіх церков, окрім УПЦ.

В цьому ж дописі клірики УПЦ (МП) поставили під сумнів існування України як суверенної держави окремо від Росії.

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“Ініційована Службою безпеки експертиза підтвердила наявність у тексті інтернет-публікації висловлювань, які розпалюють міжнаціональну ворожнечу та ненависть. У межах кримінального провадження за ст. 161 КК України (“Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, релігійної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками”) триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину”, - розповіли в СБУ.

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Нагадаємо, що СБУ влаштувала вибух на Байкало-Амурській магістралі в РФ.

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Дата публікації
Перегляди
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