Обшуки на митному посту "Луцьк": скільки готівки вилучили детективи НАБУ і САП (фото)

НАБУ повідомило про обшуки на Волинській митниці / © НАБУ

Понад 850 тис. доларів готівкою виявлено на Волинській митниці та в інших приміщеннях, пов’язаних із посадовцями.

Про це повідомили у Національному антикорупційному бюро України.

Там повідомили, що в межах кримінального провадження детективи НАБУ за участі прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури провели обшуки на митному посту «Луцьк» Волинської митниці, а також у низці інших приміщень, якими користувалися посадовці цього підрозділу.

Під час обшуку одного з об’єктів правоохоронці виявили та вилучили грошові кошти на суму понад 850 тис. доларів США.

У НАБУ зазначили, що всі слідчі дії відбувалися у межах чинного законодавства.

Наразі затримань не проводили, повідомлення про підозру жодній особі не вручали.

Додаткова інформація не розголошується з огляду на необхідність збереження таємниці досудового розслідування.

