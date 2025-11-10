Мішки з грошима знайшли під час обшуків у міністра юстиції та "Енергоатомі"

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

НАБУ та САП проводять масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. Під час обшуків у міністра юстиції України Германа Галущенка та «Енергоатомі» знайшли мішки з грошима.

Про це повідомляє НАБУ.

Обшуки НАБУ у Галущенка та “Енергоатому”

Обшуки НАБУ у Галущенка та “Енергоатому”

Обшуки НАБУ у Галущенка та “Енергоатому”

Наголошується, що:

Реклама

робота тривала 15 місяців

проаналізовано 1000 годин аудіозаписів.

задокументовано діяльність високорівневої злочинної організації.

«Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом», — йдеться у повідомленні.

Деталі обіцяють оприлюднити згодом.

Що цьому передувало

Як повідомлялося, У низки посадовців 10 листопада проводять обшуки. Зокрема, йдеться про ексміністра енергетики Германа Галущенка.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Реклама

За його даними, обшуки проводять у міністра юстиції України Германа Галущенка.

«І у Германа Галущенко теж обшук НАБУ. Яке співпадіння. І це ще не все», — пише він.

Щобільше, НАБУ, ймовірно, завітали й до «Енергоатому».

«І в Енергоатомі говорять теж. Прям не день, а свято», — зазначив Железняк.

Реклама

Як писав раніше журналіст Юрій Ніколов, Галущенко став об’єктом НАБУ ще 2024 року. Повідомлялося, що 15 серпня за місцем проживання та роботи посадовця були проведені обшуки через справу колишнього заступника голови Міненерго Олександра Хейла, якого, за версією відомства, правоохоронці затримали на хабарі буцімто «за сприяння міністра».

«Тобто в парламентській залі обов’язково прозвучало б питання про обшук, його причини, що вилучили. І одна з найважливіших фігур в вертикалі Єрмака-Міндіча стала б джерелом ще більшого скандалу і точно попала б міжнародні ЗМІ», — писав журналіст.

Тому, вважає він, розмови про те, що замміністра Хейла затримали за сприяння Галущенка, це звичайнісінький піар. Адже відомо, що Галущенко дізнався про затримання свого заступника «на гарячому» постфактум.

Щобільше, каже Ніколов, зі справи Хейла зрозуміло, що у Міненерго діє організована система корупційних потоків.

Реклама

Нагадаємо, зранку 10 листопада детективи НАБУ прийшли з обшуками до бізнесмена та співвласника студії «Квартал 95» Тимура Міндіча.

За інформацією «УП», соратник президента Володимира Зеленського втік з України за кілька годин до обшуків. Інших деталей наразі немає.