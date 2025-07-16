Обшуки у квартирі мами загиблого пілота "Джуса": що відповіли у ДБР

Обшуки в квартирі матері Героя України «Джуса»

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У ДБР прокоментували, навіщо прийшли з обшуками до квартири загиблого пілота, героя України Андрія Пільщикова (Джуса).

Про це розповіла речниця Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян у коментарі «Суспільному».

Вона запевнила, що ДБР діє «виключно в межах закону та з повагою до памʼяті загиблих Героїв».

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За словами Сапьян, працівники ДБР розслідують кримінальне провадження щодо шахрайства та ухилення військовослужбовцем від проходження військової служби. У межах цього провадження проводилась низка процесуальних дій, зазначила вона. Речниця не вказала прізвище Шабуніна, але мати «Джуса» розповіла, що її син був знайомий з Віталієм.

Сапьян підтвердила, що 11 липня ДБР провело обшуки в межах справи про шахрайство та ухилення від служби. Один із обшуків відбувся в харківській квартирі, де фігурант жив до оголошення підозри. У ДБР запевнили, що обшуки відбувались за рішенням суду та згідно із законом.

«Хочу наголосити, що кримінальне провадження та проведенні слідчі дії жодним чином не стосуються матері загиблого Героя та були направлені виключно на отримання доказів протиправної діяльності фігуранта», — запевнила речниця ДБР.

Нагадаємо, що мати Героя України повідомила, що ДБР провело обшуки в квартирі її сина Андрія Пільщикова (Джуса) в Харкові.

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За її словами, там час від часу зупиняються знайомі, які приїжджають до Харкова у справах і потребують місця для ночівлі. Серед них був і Віталій Шабунін.

Нагадаємо, 15 липня суд обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобовʼязання активісту та керівнику Центру протидії корупції Віталію Шабуніну.

У ДБР стверджували, що Шабунін мобілізувався у 2022 році, але упродовж тривалого часу не з’являвся до місця служби.