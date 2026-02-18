Обшуки у штабі Залужного 2022 року: СБУ дала перший коментар

СБУ / © twitter/СБУ

У Службі безпеки України підтвердили, що 2022 року їхні співробітники справді прибували за адресою законспірованого запасного командного пункту тодішнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Водночас у спецслужбі наголошують: жодних обшуків у командному пункті не проводили, а ситуацію було оперативно з’ясовано на рівні керівництва.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ в коментарі “Українській правді”.

У СБУ пояснили, що у той період проводили масштабні слідчі дії в межах іншого кримінального провадження — за напрямом боротьби з організованою злочинністю — одразу за багатьма адресами. Одна з них випадково збіглася з місцем, де нещодавно розмістили законспірований резервний командний пункт Залужного.

“По факту жодні обшуки чи слідчі дії за цією адресою не проводилися. Ситуацію було одразу прояснено — голова СБУ Василь Малюк та Валерій Залужний особисто прокомунікували і зняли всі непорозуміння”, – запевняють у спецслужбі.

Що відомо про обшуки

Раніше Валерій Залужний публічно заявив, що у вересні 2022 року, на тлі контрнаступу ЗСУ на північному сході, до його київського офісу нібито прибули співробітники СБУ з обшуками. За його словами, це виглядало як спроба тиску й залякування.

Залужний розповідав, що в момент інциденту в приміщенні перебували іноземні військові радники, а представники спецслужби не пояснили мету своїх дій і нібито намагалися отримати доступ до документів та техніки. За його версією, ситуацію вдалося зупинити після дзвінків до керівництва держави та СБУ.

