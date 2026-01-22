- Дата публікації
Обшуки в ексголови ДПСУ та у прикордонників на Закарпатті пов'язані між собою: депутат розкрив деталі
Саме через пункти пропуску на Закарпатті було організовано основні канали контрабанди сигарет під «опікою» Дейнека, пояснив Віталій Глагола.
Обшуки НАБУ у прикордонників на Закарпатті та в ексочільника Державної прикордонної служби України Сергія Дейнека пов’язані між собою.
Про це повідомив депутат Ужгородської міської ради від партії «Рідне Закарпаття», ексжурналіст і блогер Віталій Глагола у Telegram, посилаючись на дані журналіста Євгена Плінського.
Зазначається, що обшуки, які проводить НАБУ в ексочільника Держприкордонслужби Сергія Дейнека, проходять також у повʼязаних з ним осіб у Закарпатській області.
«Саме через пункти пропуску на Закарпатті були організовані основні канали контрабанди сигарет під "опікою" Дейнека», — повідомляє журналіст Євген Плінський.
Що передувало
Раніше ми повідомляли, що НАБУ та САП проводять обшуки у колишнього голови Держприкордонслужби України. Йдеться про Сергія Дейнека. Його підозрюють в організації безперешкодного перетину кордону для чоловіків.
2023 року схема працювала під контрабанду сигарет. Для маскування використовували машини з реєстрацією в Чехії та Австрії та номери, схожі на дипломатичні. У пасажирів були дипломатичні паспорти, що дозволяло уникати оглядів у країнах ЄС.