Обшуки в ексголови ДПСУ та у прикордонників на Закарпатті пов'язані між собою: депутат розкрив деталі

Доповнено додатковими матеріалами

Обшуки НАБУ у прикордонників на Закарпатті та в ексочільника Державної прикордонної служби України Сергія Дейнека пов’язані між собою.

Про це повідомив депутат Ужгородської міської ради від партії «Рідне Закарпаття», ексжурналіст і блогер Віталій Глагола у Telegram, посилаючись на дані журналіста Євгена Плінського.

Зазначається, що обшуки, які проводить НАБУ в ексочільника Держприкордонслужби Сергія Дейнека, проходять також у повʼязаних з ним осіб у Закарпатській області.

«Саме через пункти пропуску на Закарпатті були організовані основні канали контрабанди сигарет під "опікою" Дейнека», — повідомляє журналіст Євген Плінський.

Що передувало

Раніше ми повідомляли, що НАБУ та САП проводять обшуки у колишнього голови Держприкордонслужби України. Йдеться про Сергія Дейнека. Його підозрюють в організації безперешкодного перетину кордону для чоловіків.

2023 року схема працювала під контрабанду сигарет. Для маскування використовували машини з реєстрацією в Чехії та Австрії та номери, схожі на дипломатичні. У пасажирів були дипломатичні паспорти, що дозволяло уникати оглядів у країнах ЄС.