Обшуки в посадовців Нацгвардії: НАБУ та САП прокоментували ситуацію

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Правоохоронні органи України, зокрема НАБУ та САП, утримуються від коментарів щодо ситуації з посадовцями Національної гвардії. Про хід розслідування не надається додаткової інформації, і всі питання залишаються без відповіді.

Про це повідомили у пресслужбі НАБУ та САП.

«З метою досягнення цілей розслідувань НАБУ і САП не коментують хід та результати слідчих дій у своїх кримінальних провадженнях. НАБУ і САП інформують суспільство виключно про результати слідства на етапі, коли слідчі та прокурори у справах мають достатньо доказів для повідомлення особам про підозру», — йдеться у повідомлені.

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У САП пояснили, що проведення слідчих дій не свідчить про винуватість осіб, до яких вони застосовуються. Це стандартна процедура для з’ясування всіх обставин справи та перевірки наявних версій. Мета — зібрати докази, які дозволять встановити істину: чи мало місце правопорушення, і чи причетні до нього конкретні особи. Усі рішення за результатами розслідування оприлюднять виключно офіційними каналами.

Нагадаємо, 10 травня 6 посадовців керівної ланки напрямку матеріально-технічного забезпечення Головного управління Національної гвардії відсторонені від посад. МВС призначило службове розслідування.