Обшуки в ТЦК у Дніпрі: кого затримали правоохоронці (фото)
Працівник ТЦК вимагав 1500 доларів США за вплив на ухвалення рішення щодо виключення громадянина з військового обліку.
У середу, 6 травня, правоохоронці затримали офіцера мобілізаційного відділення одного з РТЦК та СП міста Дніпра, якого викрили в отриманні неправомірної вигоди.
Про це повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Східного регіону та у поліції Дніпропетровської області.
За даними слідства, фігурант вимагав 1500 доларів США за вплив на ухвалення рішення щодо виключення громадянина з військового обліку та внесення відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру призовників.
Слідчі управління Нацполіції в Дніпропетровській області спільно з працівниками УСБУ в Дніпропетровській області за силової підтримки спецпідрозділу провели обшуки за місцем роботи підозрюваного, в його автомобілі та у помешканні.
Правоохоронці вилучили мобільний телефон, службову документацію, у тому числі матеріали щодо виключення особи з військового обліку, чорнові записи, зразки підпису на 15 аркушах, відтиски печаток та автомобіль Skoda Rapid.
Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України.
До суду подано клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, у Дніпрі поліція розслідує інцидент із побиттям 39-річного чоловіка, який заявив про причетність до цього працівників ТЦК.