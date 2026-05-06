Обшуки в ТЦК у Дніпрі: кого затримали правоохоронці (фото)

Затримання працівника ТЦК у Дніпрі

У середу, 6 травня, правоохоронці затримали офіцера мобілізаційного відділення одного з РТЦК та СП міста Дніпра, якого викрили в отриманні неправомірної вигоди.

Про це повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Східного регіону та у поліції Дніпропетровської області.

За даними слідства, фігурант вимагав 1500 доларів США за вплив на ухвалення рішення щодо виключення громадянина з військового обліку та внесення відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру призовників.

Слідчі управління Нацполіції в Дніпропетровській області спільно з працівниками УСБУ в Дніпропетровській області за силової підтримки спецпідрозділу провели обшуки за місцем роботи підозрюваного, в його автомобілі та у помешканні.

Правоохоронці вилучили мобільний телефон, службову документацію, у тому числі матеріали щодо виключення особи з військового обліку, чорнові записи, зразки підпису на 15 аркушах, відтиски печаток та автомобіль Skoda Rapid.

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України.

До суду подано клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

