Обшуки в Закарпатському обласному ТЦК: що кажуть в СБУ
Служба безпеки підтвердила обшуки в Закарпатському обласному ТЦК.
Служба безпеки та Національна поліція 29 грудня проводять санкціоновані обшуки у «керівництва і співробітників» Закарпатського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
Як повідомляє «Радіо Свобода», інформацію про це підтвердила пресслужба СБУ.
«Заходи відбуваються із суворим дотриманням закону у межах кримінального провадження за фактом незаконного позбавлення волі громадян України (ст. 146 Кримінального кодексу України)», — заявили в пресслужбі.
Деталі пообіцяли оприлюднити згодом.
Закарпатський обласний ТЦК наразі не коментував обшуки.
Раніше місцевий журналіст і депутат міської ради Ужгорода Віталій Глагола та ЗМІ повідомили, що СБУ та поліція 29 грудня проводять санкціоновані обшуки у керівника Закарпатського обласного ТЦК та його підлеглих. Слідчі дії відбуваються в межах кримінального провадження за фактом незаконного позбавлення волі громадян. Деталі справи обіцяють оприлюднити пізніше.