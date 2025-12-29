Обшуки в Закарпатському обласному ТЦК: що кажуть в СБУ

Військові ТЦК / © Цензор.нет

Служба безпеки та Національна поліція 29 грудня проводять санкціоновані обшуки у «керівництва і співробітників» Закарпатського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Як повідомляє «Радіо Свобода», інформацію про це підтвердила пресслужба СБУ.

«Заходи відбуваються із суворим дотриманням закону у межах кримінального провадження за фактом незаконного позбавлення волі громадян України (ст. 146 Кримінального кодексу України)», — заявили в пресслужбі.

Деталі пообіцяли оприлюднити згодом.

Закарпатський обласний ТЦК наразі не коментував обшуки.

Раніше місцевий журналіст і депутат міської ради Ужгорода Віталій Глагола та ЗМІ повідомили, що СБУ та поліція 29 грудня проводять санкціоновані обшуки у керівника Закарпатського обласного ТЦК та його підлеглих.