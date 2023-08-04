Обстежили за 20 хвилин: на Одещині від хвилювань померла людина з інвалідністю, яку ТЦК збирався відправити на фронт

На Одещині збиралися відправити на фронт людину з інвалідністю дитинства, яка нібито навіть не мала паспорта.

На Одещині місцевий ТЦК та СП збирався мобілізувати людину з інвалідністю дитинства. Серце чоловіка не витримало хвилювань.

Про це повідомив громадський активіст Павло Поламарчук у своєму фейсбуці.

За його словами, інцидент стався у маленькому селищі Ширяєве Одеської області. Там нині відбувся похорон місцевого жителя Бориса, якого знало все місто. Його — людину з інвалідністю дитинства — збиралися мобілізувати до війська.

"Прийшло багато людей, обурених беззаконням. Хоронять місцевого добряка, якого знало все містечко. І якого, по суті, вбили ТЦК та ВЛК при ТЦКСП", - заявив Павло Поламарчук.

Борис, якого збирався відправити на фронт ТЦК на Одещині / Скриншот з відео

Активіст розповідає, що Борис був людиною інвалідністю з дитинства. Він працював на місцевому ринку, заробляв на життя.

"Борису вручили повістку та одразу, по методу Одеської та й не тільки вже Одеської "оптимізованої ВЛК" за 20 хв "обстежили". Визнавши, звісно, придатним, оскільки у нього не було 5-8 тис доларів. Та одразу, як тут прийнято, відправили на розподіл. За одними даними, хлопець перехвилювався, що спричинило напад епілепсії, від якої він помер. За іншими - був серцевий напад", - розповів Павло Поламарчук.

Місцеві кажуть, що Борис нібито навіть не мав паспорта.

"І очевидно, що за діагнозами із дитинства, він не є придатним до військової служби за станом здоров'я, в тому числі психічного", - наголосив активіст.

Нагадаємо, у соціальних Мережах днями розгорівся скандал через військкома з Южного на Одещині, який став доларовим мільйонером під час війни. У ТЦК міста відреагували на скандал і заявили, що усіх фігурантів відправили на передову.

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