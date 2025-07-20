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Обстріл з артилерії та 14 ударних дронів: росіяни вночі атакували Запоріжжя
У ніч на 20 липня Запоріжжя та область зазнали атаки з РСЗВ і дронів — є поранені й руйнування.
Два удари з РСЗВ та щонайменше 14 ударних безпілотників атакували вночі 20 липня 2025 року Запоріжжя та Запорізький район.
Про це повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Внаслідок атаки понівечені кілька приватних будинків, пошкоджені вікна та фасад у багатоповерхівці. Виникли пожежі.
За уточненими даними поранена 69-річна жінка. Їй надається вся необхідна допомога.
Також дві жінки постраждали внаслідок ворожої атаки на Василівський район.
64-річна та 73-річна жінки отримали поранення, коли ворожий дрон ударив по їхньому будинку у Приморському.
У будинку вибиті вікна та пошкоджений фасад.
Жінкам надана вся необхідна медична допомога.
Нагадаємо, що ворог просунувся на Донеччині та Запоріжжі — DeepState.
Російські загарбники продовжують атакувати позиції Сил оборони.