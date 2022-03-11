Обстріл аеродорому в Луцьку і загибель військових: прокуратура розпочала розслідування

Обстріл аеродорому в Луцьку і загибель військових: прокуратура розпочала розслідування

Окупант випустив по об’єктах оборонного значення 4 боєприпаси.

Прокуратура розпочала досудове розслідування через обстріл російськими окупантами аеродрому в Луцьку, внаслідок якого загинули 4 українських військових.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

"За даними слідства, 11 березня 2022 року близько 05:45 год. збройні сили РФ нанесли повітряний ракетний удар по військовому аеродрому в м. Луцьк та об’єктах військової частини. Окупант застосував по об’єктах оборонного значення 4 боєприпаси", - йдеться у повідомленні.

У результаті авіаудару пошкоджено інфраструктуру військової частини. Наразі є дані про 4 загиблих та 5 поранених.

За процесуального керівництва Волинської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону розпочато досудове розслідування за фактом посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що призвело до загибелі людей (ч. 3 ст. 110 КК України).

Нагадаємо, Росія визнала свої авіаудари по Луцьку та Івано-Франківську.