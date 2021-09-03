Обстріл Авдіївки бойовиками: "Укрзалізниця" від 4 вересня відновлює рух потягів в Донецькій області

Обмеження були введені до 3 вересня.
"Укрзалізниця" від 4 вересня відновлює звичайний графік руху потягів, що прямують до Авдіївки в Донецькій області.
Про повідомляється на сторінці перевізника у Facebook.
Зокрема, до звичайного графіку повертаються потяги №136/135 Київ - Авдіївка, №825/826 Дніпро - Авдіївка та приміські поїзди.
Нагадаємо, 28 серпня через артилерійський обстріл Авдіївки з непідконтрольної Україні території рух потягів у Донецькій області було тимчасово обмежено. 30 серпня "Укрзалізниця" до 3 вересня продовжила обмеження руху поїздів на Донеччині.