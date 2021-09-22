Обстріл авто Шефіра: керівник МВС впевнений, що помічника Зеленського хотіли вбити

Поліція розглядає три версії замаху.

Першого помічника президента Сергія Шефіра, авто якого обстріляли під Києвом 22 вересня, планували не налякати, а вбити.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський під час брифінгу.

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"Хочу наголосити, що метою даного нападу було не налякати, а саме вбити першого помічника президента України. Наголошую, що команду президента не налякати, ті реформи, які початі, в тому числі у боротьбі з організованою злочинністю, будуть продовжені", - наголосив керівник відомства.

За словами Монастирського, на автомобілі зафіксовано понад 11 вхідних отворів. Водій розповів про місце, звідки були постріли по машині. Наразі правоохоронці розглядають три версії події: діяльність потерпілого, тиск на керівництво держави та бажання дестабілізувати ситуацію в країні.

У середу, 22 вересня, під Києвом невідомі обстріляли автомобіль першого помічника президента Сергія Шефіра. В іномарку потрапило десять куль. Поранення отримав водій Шефіра. Його з пораненнями шпиталізували до "Феофанії". Розпочато провадження з попередньою кваліфікацією замах на вбивство двох і більше осіб - це ст. 115 ККУ.

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