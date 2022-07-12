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Обстріл багатоповерхівки у Часовому Яру на Донеччині: кількість жертв зросла

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Обстріл багатоповерхівки у Часовому Яру на Донеччині: кількість жертв зросла

Фото: Павло Кириленко/Facebook

Рятувальники продовжують розбирати завали після ракетного обстрілу багатоповерхівки у Часовому Яру на Донеччині.

Зараз відомо вже про 38 загиблих.

Про це повідомляє МВС України.

"Вилучено з-під завалів тіла 38 загиблих осіб, з них 1 дитина (хлопчик близько 9 років), врятовано з-під завалів 9 осіб, проведено розчищення та розбір понад 400 тонн зруйнованих елементів будинку. Роботи тривають", - зазначили в МВС.

Нагадаємо, що 9 липня пізно ввечері росіяни обстріляли з "ураганів" багатоповерхівку в місті Часів Яр у Донецькій області.

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