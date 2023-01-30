Обстріл будинку у Харкові: очевидці публікують моторошні кадри атаки

У Харкові зафіксовано влучання ворожої ракети у житловий будинок в центрі міста.
Постраждав будинок у Київському районі.
Попередньо ворог влучив у цивільний об'єкт ракетою С-300.
На місці працюють всі екстрені служби.
Очевидці у соціальних мережах публікують моторошні фото атаки на Харків.
Станом на зараз відомо, що внаслідок удару постраждало троє людей.
За оновленими даними, одна людина загинула внаслідок влучання російської ракети по житловому будинку Харкова.
Усім постраждалим надається допомога.
Нагадаємо, що у Харкові внаслідок російського обстрілу повністю зруйнований поверх одного з під’їздів.
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