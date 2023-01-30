Обстріл будинку у Харкові: очевидці публікують моторошні кадри атаки

У Харкові зафіксовано влучання ворожої ракети у житловий будинок в центрі міста.

Постраждав будинок у Київському районі.

Попередньо ворог влучив у цивільний об'єкт ракетою С-300.

На місці працюють всі екстрені служби.

Очевидці у соціальних мережах публікують моторошні фото атаки на Харків.

Станом на зараз відомо, що внаслідок удару постраждало троє людей.

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За оновленими даними, одна людина загинула внаслідок влучання російської ракети по житловому будинку Харкова.

Усім постраждалим надається допомога.

Нагадаємо, що у Харкові внаслідок російського обстрілу повністю зруйнований поверх одного з під’їздів.

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