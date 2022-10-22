Обстріл Черкащини та повістка для Трампа: головні новини ночі 22 жовтня

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.
Головні новини ночі 22 жовтня:
- У ніч проти 22 жовтня 2022 Росія обстріляла Черкаську область. Читати далі –>
- Спецкомітет Палати представників США, який розслідує штурм Капітолія 6 січня 2021 року, видав на порядок денний, у якому викликав колишнього президента США Дональда Трампа для надання свідчень. Читати далі –>
- Стало відомо, скільки населення України потребує гумдопомоги. Читати далі –>
- За словами радника Офісу президента Олексія Арестовича, російські олігархи, які розумніші за широкі маси, вже судяться за свої активи, але безрезультатно. Росія заплатить за все. Читати далі –>
- У Чорному морі збільшилося вороже корабельне угрупування. Читати далі –>
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