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Я не я і хата не моя: кремлівські ЗМІ розповсюджують фейки про обстріл дитсадка в Станиці Луганській (фото)

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Я не я і хата не моя: кремлівські ЗМІ розповсюджують фейки про обстріл дитсадка в Станиці Луганській (фото)

Операція об'єднаних сил / Facebook

Натомість самі військові ООС працюють на місці події та евакуйовують мирних мешканців в укриття.

У четвер, 17 лютого, о 09:04 снаряд російських бойовиків влучив у будівлю дитячого садка. За попередньою інформацією, під час обстрілу діти перебували в садку. Контузії зазнали дві жінки.

Наразі обстріл продовжується. Як повідомляє пресслужба ДСНС в Україні, на місці вже працють співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій у Станиці Луганській.

Водночас російські ЗМІ вже почали активно поширювати неправдиву інформацію про те, що це нібито українські військові обстріляли дитячий садок. 

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Натомість пресслужба Операції об’єднаних сил повідомляє, що українські військовослужбовці наразі оперативно евакуйовують мирних мешканців в укриття.

Крім того, селище Нова Кіндрашівка, де стався обстріл, не входить до складу самопроголошеної "ЛНР" і не перебуває під контролем російських окупантів.

© Операція об'єднаних сил / Facebook
Операція об'єднаних сил / Facebook

"З особливим цинізмом російські окупаційні війська здійснили обстріл населеного пункту Станиця Луганська, що на Луганщині. В результаті застосування терористами важкого артилерійського озброєння снаряди потрапили у споруду дитячого садочку. За попередніми даними двоє цивільних осіб отримали контузії. Також ушкоджень зазнала й комунальна інфраструктура – половина населеного пункту залишилася без електроживлення", — повідомляють в ООС.

Нагадаємо, Кремль розмістив загалом майже 250 одиниць військової техніки на території окупованого Донбасу. Водночас, попри гучні заяви, реально відводити армію Росія не почала.

У Станиці Луганській бойовики з важкого калібру обстріляли дитсадок

У Станиці Луганській бойовики з важкого калібру обстріляли дитсадок

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