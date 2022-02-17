Я не я і хата не моя: кремлівські ЗМІ розповсюджують фейки про обстріл дитсадка в Станиці Луганській (фото)

Я не я і хата не моя: кремлівські ЗМІ розповсюджують фейки про обстріл дитсадка в Станиці Луганській (фото)

Натомість самі військові ООС працюють на місці події та евакуйовують мирних мешканців в укриття.

У четвер, 17 лютого, о 09:04 снаряд російських бойовиків влучив у будівлю дитячого садка. За попередньою інформацією, під час обстрілу діти перебували в садку. Контузії зазнали дві жінки.

Наразі обстріл продовжується. Як повідомляє пресслужба ДСНС в Україні, на місці вже працють співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій у Станиці Луганській.

Водночас російські ЗМІ вже почали активно поширювати неправдиву інформацію про те, що це нібито українські військові обстріляли дитячий садок.

Натомість пресслужба Операції об’єднаних сил повідомляє, що українські військовослужбовці наразі оперативно евакуйовують мирних мешканців в укриття.

Крім того, селище Нова Кіндрашівка, де стався обстріл, не входить до складу самопроголошеної "ЛНР" і не перебуває під контролем російських окупантів.

Операція об'єднаних сил / Facebook

"З особливим цинізмом російські окупаційні війська здійснили обстріл населеного пункту Станиця Луганська, що на Луганщині. В результаті застосування терористами важкого артилерійського озброєння снаряди потрапили у споруду дитячого садочку. За попередніми даними двоє цивільних осіб отримали контузії. Також ушкоджень зазнала й комунальна інфраструктура – половина населеного пункту залишилася без електроживлення", — повідомляють в ООС.

Нагадаємо, Кремль розмістив загалом майже 250 одиниць військової техніки на території окупованого Донбасу. Водночас, попри гучні заяви, реально відводити армію Росія не почала.

У Станиці Луганській бойовики з важкого калібру обстріляли дитсадок

Читайте також: