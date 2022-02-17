Обстріл дитсадка в Станиці Луганській: снаряд пробив дірку в стіні, а цеглу розкидало по всій кімнаті (фото, відео)

Обстріл дитсадка в Станиці Луганській: снаряд пробив дірку в стіні, а цеглу розкидало по всій кімнаті (фото, відео)

Діти з вихователями на момент обстрілу перебували в дитсадку.

Вранці четверга, 17 лютого, російські окупанти вдалися до артилерійського обстрілу селища Станиця Луганська на Луганщині. Один зі снарядів поцілив у дитсадок у Новій Кондрашівці, дві виховательки отримали контузію.

За словами радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, обстріл ЖД станції Нова Кондрашівка, що поруч зі Станицею Луганскою, відбувся о 9:30 ранку.

"З особливим цинізмом російські окупаційні війська здійснили обстріл населеного пункту Станиця Луганська, що на Луганщині. В результаті застосування терористами важкого артилерійського озброєння снаряди потрапили у споруду дитячого садочку. За попередніми даними, двоє цивільних осіб отримали контузії. Також ушкоджень зазнала й комунальна інфраструктура – половина населеного пункту залишилася без електроживлення. Військовослужбовці операції Об’єднаних сил оперативно евакуювали мирних мешканців в укриття", - повідомили у штабі ООС.

Фото: з відкритих джерел / Операція об'єднаних сил / Facebook

На опублікованому у Мережі відео можна побачити, що снаряд пробив велику дірку в стіні будівлі. Внаслідок вибуху в приміщені вибило шибки, а цеглу розкидало по всій кімнаті.

У Станиці Луганській бойовики з важкого калібру обстріляли дитсадок

За інформацією офіцера ЗСУ, блогера Сергія Нещадима, внаслідок дій окупантів постраждали дві виховательки дитячого закладу.

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Своєю чергою офіцер ЗС України Анатолій Штефан "Штірліц" у Telegram-каналі зазначив, що інформація про інших можливих жертв і деталі події з’ясовується.

Тим часом сепаратистські Telegram-канали поширюють фото з місця інциденту, стверджуючи, що дитсадок на окупованій території обстріляли військові ЗСУ, повідомив фонд "Повернись живим".

Фото: з відкритих джерел

Також внаслідок артилерійського обстрілу з непідконтрольної Україні території зазнало пошкоджень локомотивне депо Кіндрашівська-Нова, повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

За попередньою інформацією працівники структурних підрозділів Донецької залізниці не постраждали. Внаслідок артобстрілу були пошкоджені шибки вікон локомотивного депо та діючий локомотив. Також було частково зруйновано склад на території локомотивного депо. Інформація щодо руху поїздів та можливих обмежень буде уточнена.

Нагадаємо:

Згідно з даними української сторони в спільному центрі з контролю та координації, майже 250 одиниць військової техніки на території окупованого Донбасу розмістив нині Кремль. На окупованих територіях Донецької та Луганської областей нарахували майже сотню танків.

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