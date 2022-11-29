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Обстріл Дніпра та енергетична допомога від США: головні новини ночі 29 листопада 2022

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Обстріл Дніпра та енергетична допомога від США: головні новини ночі 29 листопада 2022

Фото: Павло Кириленко/Facebook

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 29 листопада 2022:

  • Окупанти звозять ОМОН на окуповані території для проведення мобілізації. Читати далі –>
  • Путін поводитися "абсолютно мерзенно" через поразки в Україні — Білий дім. Читати далі –>
  • Делегація з України прибула до Ізраїля для переговорів з представниками ЦАХАЛу. Читати далі –>
  • Росія кількома ракетами обстріляла Дніпро: стало відомо, у що поцілили. Читати далі –>
  • США та Росія під час війни в Україні лише один раз скористалися гарячою лінією "деконфліктної ситуації". Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
1238
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