Обстріл Дніпра та енергетична допомога від США: головні новини ночі 29 листопада 2022

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
Головні новини ночі 29 листопада 2022:
- Окупанти звозять ОМОН на окуповані території для проведення мобілізації. Читати далі –>
- Путін поводитися "абсолютно мерзенно" через поразки в Україні — Білий дім. Читати далі –>
- Делегація з України прибула до Ізраїля для переговорів з представниками ЦАХАЛу. Читати далі –>
- Росія кількома ракетами обстріляла Дніпро: стало відомо, у що поцілили. Читати далі –>
- США та Росія під час війни в Україні лише один раз скористалися гарячою лінією "деконфліктної ситуації". Читати далі –>
Читайте також: