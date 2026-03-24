ТСН у соціальних мережах

Обстріл Дніпра: уламок залетів до будинку мера Філатова (фото)

Борис Філатов показав наслідки влучання уламка, який пробив вікно та ролети в його кабінеті.

Ірина Лаб'як
Міський голова Дніпра Борис Філатов

Міський голова Дніпра Борис Філатов / © Facebook-сторінка Бориса Філатова

Під час російської атаки на Дніпро 24 березня уламок залетів у кабінет у будинку міського голови Бориса Філатова.

Про це Філатов повідомив у Мережі.

«Ворог знову обстріляв Дніпро. Фото ви всі бачили. Цього разу уламок залетів мені просто в кабінет мого будинку, пробивши ролети та скло», — йдеться в заяві мера.

За його словами, наразі всі комунальні служби задіяні у ліквідації наслідків обстрілу.

Філатов також подякував рятувальникам, поліцейським, медикам, представникам військової адміністрації та всім громадянам, які допомагають долати наслідки атаки.

Місце «прильоту» уламка у будинку Бориса Філатова / © Facebook-сторінка Бориса Філатова

Місце «прильоту» уламка у будинку Бориса Філатова / © Facebook-сторінка Бориса Філатова

Атака на Дніпро 24 березня — які наслідки

Нагадаємо, вдень 24 березня російський дрон влучив у 14-поверхівку у Дніпрі, спричинивши пожежі на верхніх поверхах та значні руйнування стін і вікон. За даними очільника ОВА Олександра Ганжі, загалом у місті пошкоджено вісім будинків та два дитсадки. Кількість постраждалих зросла до дев’яти, серед них — півторарічний хлопчик. Чотирьох людей госпіталізовано: двоє літніх мешканців перебувають у важкому стані з осколковими пораненнями та черепно-мозковими травмами, стан дитини — середньої тяжкості.

