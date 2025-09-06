ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
263
1 хв

Обстріл Дніпропетровщини: росіяни атакували "швидку, є жертви та руйнування

Окупанти тероризували Дніпропетровщину і вночі, і зрання. Влада повідомила трагічні новини.

Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Наслідки атаки

Наслідки атаки / © Associated Press

Росіяни вночі та зрання, 6 вересня, обстріляли Дніпропетровщину. Є загиблі та поранені.

Про наслідки атаки повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.

«Вранці суботи, 6 вересня, під атаку потрапив автомобіль „швидкої допомоги“ на Синельниківщині. Ворог знову застосував артилерію та безпілотники, обстрілявши одразу кілька громад області», — зазначив він.

Крім цього, два райони регіону перебували під вогнем.

Так, по Нікопольщині били з артилерії та FPV-дронів, обстрілювали Нікополь, Покровську та Червоногригорівську громади.

На Синельниківщині удари завдали дронами-камікадзе, постраждали Петропавлівська, Слов’янська та Межівська громади.

Внаслідок атаки травмувався 40-річний чоловік, він лікуватиметься амбулаторно. Також пошкоджено три приватні будинки та машину «швидкої допомоги», виникла пожежа.

Під удар потрапила «швидка» / © Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Рятувальники повідомили, що в Покровській громаді Синельниківського району з-під завалів приватного будинку дістали тіла двох чоловіків і жінки.

Нагадаємо, у ніч проти 6 вересня російська армія атакувала Україну 91 ударним БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками-імітаторами різних типів. ППО знешкодила 68 ворожих БпЛА і дрони-імітатори різних типів на півночі та сході країни. Решта 18 ударних БпЛА влучили у 8 місцях, ще в чотирьох — впали уламки.

