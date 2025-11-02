ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
861
1 хв

Обстріл Дніпропетровщини: загинули діти

Агресор атакував Самарівський район Дніпропетровської області — кількість загиблих зросла.

Анастасія Павленко
Наслідки атаки

Наслідки атаки / © Associated Press

Армія РФ завдала удару по Самарівському району Дніпропетровської області. Загинули дві дитини — хлопчики 11 і 14 років.

Про нові деталі атаки повідомили в ОВА.

«Кількість жертв ворожої атаки на Самарівський район зросла. Загинули дві дитини — хлопчики 11 і 14 років. Співчуття рідним. Загалом трагедія забрала чотири життя», — написав очільник ОВА Владислав Гайваненко.

Нагадаємо, 1 листопада російські війська здійснили чергову атаку по Дніпропетровській області. Під удар потрапив Самарівський район. Виникла пожежа, зруйновано магазин. Повідомлялося про жертв та постраждалих.

861
