Обстріл Дніпропетровщини: загинули діти
Агресор атакував Самарівський район Дніпропетровської області — кількість загиблих зросла.
Армія РФ завдала удару по Самарівському району Дніпропетровської області. Загинули дві дитини — хлопчики 11 і 14 років.
Про нові деталі атаки повідомили в ОВА.
«Кількість жертв ворожої атаки на Самарівський район зросла. Загинули дві дитини — хлопчики 11 і 14 років. Співчуття рідним. Загалом трагедія забрала чотири життя», — написав очільник ОВА Владислав Гайваненко.
Нагадаємо, 1 листопада російські війська здійснили чергову атаку по Дніпропетровській області. Під удар потрапив Самарівський район. Виникла пожежа, зруйновано магазин. Повідомлялося про жертв та постраждалих.